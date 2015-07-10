​На пятничных проповедях в азербайджанских, грузинских и дербентских мечетях почтили память Сулеймана Демиреля

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля во время пятничной проповеди в мечетях Азербайджана, Грузии и Дербента почтили память известного государственного деятеля, всемирно известной личности, 9-го президента Турецкой Республики Сулеймана Демиреля, были прочитаны молитвы за упокой его души.

Об этом Report сообщили из пресс-службы Управления мусульман Кавказа (УМК).

По рекомендации УМК ахунды и имамы отметили, что в сердцах мусульман всегда будет жить светлая память о Сулеймане Демиреле. Сулейман Демирель являлся мудрой личностью, преданной нации и государственности, всегда проявлял глубокое уважение к Азербайджану и азербайджанскому народу, готов был оказать братскую помощь при сложных исторических ситуациях.

На проповедях было отмечено, что искренние братские и дружеские отношения между руководителями считающихся единой нацией-двумя государствами (Турцией и Азербайджаном) Сулейманом Демирелем и общенациональным лидером Гейдаром Алиевым представляют важное значение для наших народов.

Здесь также коснулись чуткого подхода Сулеймана Демиреля, постоянно демонстрирующего уважение к общим духовным ценностям двух братских народов, к вопросам развития религиозных и духовных связей между нашими народами.