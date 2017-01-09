Отец Александр: Мультикультурализм является частью азербайджанской культуры

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Мультикультурализм является частью азербайджанского менталитета, частью азербайджанской культуры.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Бакинской и Азербайджанской Епархии Русской православной церкви (РПЦ) отец Александр, выступая на приеме, посвященном празднику Рождества.

"Минувший год ознаменовался актами вандализма и террора, которые потрясали людей не в точках конфликта, а в обычных местах. Оскал терроризма оставил тяжелый след в наших душах и в данном контексте призыв к миру сегодня очень актуален", - заявил отец Александр.

По его словам, прошедший год заставил людей задуматься о своем будущем. "Бог призывает людей к добру, но мы не всегда своими силами, к сожалению, можем установить мир", - сказал священнослужитель.

В ходе мероприятия было зачитано обращение к православным Азербайджана главы Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде со стороны его заместителя Салмана Мусаева.