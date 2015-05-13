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    Мубариз Гурбанлы встретился с послом США в Азербайджане

    Сегодня по толерантности и мультикультуральным ценностям Азербайджан является страной, которая может послужить образцом для мира

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы принял посла США в Азербайджане Роберта Секуту. Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

    На встрече М.Гурбанлы заявил, что отношения между религией и государством в Азербайджане регулируются Конституцией страны и законом "О свободе вероисповедания": "Сегодня по толерантности и мультикультуральным ценностям Азербайджан является страной, которая может послужить образцом для мира. Различные конфессии работают свободно и в условиях взаимопонимания. В нашей стране мечети, синагоги и церкви переданы в пользование людей".

    М.Гурбанлы добавил, что ремонт и восстановление некоторых мест поклонения производится за счет правительства Азербайджана.

    Выразивший признательность посол заявил, что прикладывает все силы для развития отношений между двумя странами.

    Он отметил, что выступая в сенате США во время выдвижения своей кандидатуры в качестве посла особо отметил, что Азербайджан является образцом высокой толерантности.

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