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Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане ведется борьба с экстремистскими группировками

Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане ведется борьба с экстремистскими группировками В Азербайджане ведется борьба с радикальными экстремистскими группировками, прикрывающимися религией.
Религия
21 декабря 2023 г. 12:42
Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане ведется борьба с экстремистскими группировками

В Азербайджане ведется борьба с радикальными экстремистскими группировками, прикрывающимися религией.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, данные группировки прикрываются религией для достижения собственных целей.

"Ни одна религия не призывает к радикализму или экстремизму. Наоборот, все религии призывают к миру и благополучию. Эти группировки лишь прикрывается религией. Ведется широкая просветительская работа по борьбе с подобными явлениями", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: "Azərbaycanda din adından istifadə edən radikal ekstremist qruplara qarşı mübarizə aparılır"

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