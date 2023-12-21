Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане ведется борьба с экстремистскими группировками

В Азербайджане ведется борьба с радикальными экстремистскими группировками, прикрывающимися религией.

В Азербайджане ведется борьба с радикальными экстремистскими группировками, прикрывающимися религией.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, данные группировки прикрываются религией для достижения собственных целей.

"Ни одна религия не призывает к радикализму или экстремизму. Наоборот, все религии призывают к миру и благополучию. Эти группировки лишь прикрывается религией. Ведется широкая просветительская работа по борьбе с подобными явлениями", - сказал он.