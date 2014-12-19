Мубариз Гурбанлы стал председателем комиссии

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание, связанное с созданием Комиссии по религиоведению при председателе Госкомиссии по работе с религиозными образованиями АР (ГКРРО). Об этом агентству Report сообщили из пресс-службы комитета.

Председатель ГКРРО Мубариз Гурбанлы, говоря о важности функционирования данного образования, отметил, что комиссия, согласно Уставу, может проделать очень важную работу в направлении прививания толерантности, агитации и распространения национально-духовных и религиозных ценностей. В то же время, предполагается, что комиссия будет осуществлять деятельность, направленную на просветительскую работу среди населения.

На заседании комиссии было отмечено, что ГКРРО будет оказывать в осуществлении данных проектов в этом направлении всемерную помощь, также было отмечено, что члены комиссии будут участвовать на всех конференциях, проводимых комитетом на республиканском и международном уровнях. На заседании был обсужден Устав комиссии. С учетом внесенных предложений, председатель комитета утвердил Устав и членов комиссии. Назначен секретарь комиссии.

Как сообщили агентству Report из комитета, председателем комиссии стал Мубариз Гурбанлы, а секретарем Нахид Мамедов.