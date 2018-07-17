Mубариз Гурбанлы: Сценарий событий в Гяндже спланирован заранее

Гянджа. 17 июля. REPORT.AZ/ "Гянджинские события – террористический акт. Виновники этих событий задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Ведется следствие, устанавливаются лица, стоявшие за этим актом. По предварительным данным, это преступники, прикрывавшиеся религией для осуществления своих гнусных планов".

Как сообщает западное бюро Report, об этом на совещании в гянджинском религиозном комплексе “Имамзаде”, организованном Управлением мусульман Кавказа, заявил глава Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

"Сценарий этих событий был заранее спланирован. Его цель – нарушить политическую и общественную стабильность в Азербайджане, набросить тень на социальное благополучие азербайджанского народа и очернить независимость нашей страны. Однако намерения авторов этого сценария не осуществились. Они потерпели полное фиаско. Президент Ильхам Алиев дал правовую и политическую оценку этим событиям. Совершившие это преступление не имеют ничего общего с исламом и мусульманами. Это – представители антиазербайджанских кругов. Их действия не останутся безнаказанными, они предстанут перед судом справедливости", - отметил М.Гурбанлы.