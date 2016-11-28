Мубариз Гурбанлы прокомментировал учреждение в Азербайджане награды "Шейхуль-ислам"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы прокомментировал предложение об учреждении в Азербайджане награды "Шейхуль-ислам".

Как сообщает Report, М.Гурбанлы отметил, что предложение председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде предусмотрено для награждения журналистов, которые пишут статьи в религиозной сфере.

Он отметил, что те, кто протестуют против учреждения награды "Шейхуль-ислам" и проведению семинаров на религиозные темы, являются либо атеистами, либо сами не определились, какую конкретно религию они исповедуют: "Награда "Шейхуль-ислам" - это не награда Аллахшюкура Пашазаде. Другие люди также станут шейх-уль-исламами, эта награда будет предоставляться и тогда".

Председатель Госкомитета подчеркнул, что Азербайджан расположен в очень чувствительном регионе: "В России создана гильдия журналистов, которые пишут на религиозные темы. Азербайджан расположен в точке пересечения ислама и христианства. Мы должны быть внимательны ко всем вопросам, о которых пишем, включая этнические и религиозные вопросы. Мы должны выбрать позицию, не противоречащую национальным интересам".