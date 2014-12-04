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    Мубариз Гурбанлы приглашен на IV международную конференцию исламских ученых

    Председатель Госкомитета принял посла Индонезии в Азербайджане

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индонезии в Азербайджане Радена Прайоно Атиянто. Об этом сообщили Report в пресс-службе Госкомитета.

    На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере между обеими странами.

    Председатель Госкомитета отметил, что связи между Азербайджанской Республикой и Республикой Индонезия успешно развиваются во всех сферах. Посол рассказал о своих делах за время его двухлетнего пребывания в Азербайджане и выразил заинтересованность в дружбе и расширении сотрудничества с Азербайджаном. Дипломат также выразил довольство уровнем политических связей между двумя странами и подчеркнул важность сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

    Посол пригласил председателя Госкомитета принять участие в IV международной конференции исламских ученых, проведение которой запланировано на февраль-март 2015 года в Джакарте. 

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