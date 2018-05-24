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    Мубариз Гурбанлы: Факультет теологии БГУ перейдет Институту теологии

    © Report

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "В ближайшее время будет назначен ректор Института теологии".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

    По его словам, уже выделено здание под институт: "Правительству представлен Устав для утверждения. Вся работа проделана".

    Председатель госкомитета сказал, что факультет теологии Бакинского Государственного Университета перейдет Институту теологии: "И работающие там преподаватели будут работать в Институте теологии. В будущем планируется строительство кампуса для института за пределами города".

    М.Гурбанлы отметил, что выпускники Института теологии получат назначения в мечети Азербайджана.

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