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    Мубариз Гурбанлы: Большинство религиозных проблем возникает из-за безграмотности

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане стабильная религиозная ситуация, процессы и тенденции, протекающие в этой области, находятся под контролем".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

    По его словам, в результате особого внимания и заботы руководства страны укрепляются и совершенствуются отношения между государством и религией в нашей стране: "Осуществляемые правительством Азербайджана мероприятия и решения в сфере обеспечения свободы вероисповедания граждан дают положительные результаты".

    "Опыт показывает, что сегодня в корне большинства возникающих в религиозной сфере проблем стоит религиозная безграмотность, Ислам представляют не таким, каков он есть", - сказал М.Гурбанлы. 

    Он отметил, что именно по этой причине Азербайджан придает особое значение пропаганде национально-духовных ценностей и религиозного просвещения в стране: "Потому что когда религиозное просвещение ведется в верном направлении, обеспечивается религиозная безопасность и общественно-политическая стабильность, это становится импульсом для развития традиций толерантности, предотвращаются религиозные противоречия и противостояния между государствами и народами". 

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