Мубариз Гурбанлы прокомментировал случаи самобичевания в день Ашура

"В Азербайджане мероприятия по случаю Ашуры прошли в очень спокойной обстановке, никаких нарушений закона не было".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он сказал, что сами верующие и работники мечетей на должном уровне выполнили свои обязанности: "Каждый гражданин имел возможность свободно участвовать в мероприятиях по случаю Ашуры".

В то же время председатель Госкомитета прокомментировал наличие случаев самобичевания в некоторых местах.

Он отметил, что случаи самобичевания часто встречаются в странах, где проводятся мероприятия по случаю Ашуры: "Это неприемлемо для нашей религии. К сожалению, мы все еще видим это в некоторых странах. Если мы оглянемся на 15 лет назад, увидим, что в Азербайджане таких случаев было много. В результате пропаганды сейчас в Азербайджане очень редко происходят случаи самобичевания, которые немедленно пресекаются имамами. Мы считаем, что эти случаи являются пережитками прошлого и в будущем полностью исчезнут".