Московские мусульмане предложили пустить по улицам города мобильные мечети

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Сегодня два миллиона мусульман Москвы вынуждены довольствоваться только четырьмя действующими мечетями в Москве. Ритм современного города и малая вместимость храмов не позволяют правоверному мусульманину всегда вовремя совершать очередной намаз. Мы видим решение этой проблемы в мобильной мечети", - заявил инициатор проекта Айрат Касимов в релизе.

По его словам, достаточно будет лишь оставить заявку на соответствующем сайте, "и мечеть сама подъедет к указанному месту".

Мечеть будет представлять из себя прицеп с оборудованным помещением для совершения омовения, а также мини-молельным залом. Внутри прицепа также будет размещено фастфуд-кафе.

На реализацию проекта, по подсчетам инициаторов, необходимо более миллиона рублей. 850 тысяч из них они планируют собрать при помощи краудфандинга - на сайте "Boomstarter" уже организован сбор средств.

В дальнейшем планируется запуск восьми таких мечетей, шесть из которых будут стационарными, две - курсирующими по городу, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.