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Минздрав Азербайджана обратился к гражданам в связи с коронавирусом

Минздрав Азербайджана обратился к гражданам в связи с коронавирусом

Минздрав обратился к гражданам в связи с распространенной в социальных сетях информацией о коронавирусе.

Как сообщает Report, пресс-секретарь министерства Парвиз Абубекиров сказал, что некомпетентные лица распространяют в WhatsApp различные голосовые сообщения:

"На сайтах, страницах в Facebook Минздрава, МИД, Государственного таможенного комитета, Государственной пограничной службы, Госагентства по обязательному медстрахованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) людям даются необходимые рекомендации в связи с коронавирусом. Поэтому наши граждане не должны верить сообщениям в соцсетях от людей, которые не компетентны в данной сфере, ссылаться на информацию официальных структур, доверять им".

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