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Министр по делам религии Малайзии посетит Азербайджан

​Министр по делам религии Малайзии посетит Азербайджан
© Ahmad Zamzahuri

Министр по делам религии Малайзии Муджахид Юсуф Рава посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на малазийские СМИ, он прибудет в Баку 13 ноября.

М. Ю. Рава примет участие на втором Бакинском форуме религиозных лидеров 14-15 ноября. 

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