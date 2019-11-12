Министр по делам религии Малайзии посетит Азербайджан

​Министр по делам религии Малайзии посетит Азербайджан

12 ноября, 2019 09:14

© Ahmad Zamzahuri https://report.az/storage/news/e914a3d9a51335e9a060c4f1c41997b6/9015ab4d-346f-4ec1-b70f-d451aa8cdaa3_292.jpg Министр по делам религии Малайзии Муджахид Юсуф Рава посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на малазийские СМИ, он прибудет в Баку 13 ноября. М. Ю. Рава примет участие на втором Бакинском форуме религиозных лидеров 14-15 ноября.

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