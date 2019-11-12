​Министр по делам религии Малайзии посетит Азербайджан

Министр по делам религии Малайзии Муджахид Юсуф Рава посетит Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на малазийские СМИ, он прибудет в Баку 13 ноября.
М. Ю. Рава примет участие на втором Бакинском форуме религиозных лидеров 14-15 ноября.
Министр по делам религии Малайзии Муджахид Юсуф Рава посетит Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на малазийские СМИ, он прибудет в Баку 13 ноября.
М. Ю. Рава примет участие на втором Бакинском форуме религиозных лидеров 14-15 ноября.
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Tural AsadiАвтор новости