В штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате прошли сессии международной конференции "Межрелигиозная гармония: Продвижение мирного сосуществования"

В штаб-квартире ICESCO в Рабате продолжилась международная конференция на тему "Межрелигиозная гармония: Продвижение мирного сосуществования" в формате сессий.

В штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате международная конференция на тему "Межрелигиозная гармония: Продвижение мирного сосуществования" продолжилась в формате сессий.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

На сессии обсуждалась важность межрелигиозной гармонии как ключевого элемента устойчивого развития и мирного сосуществования. Участники отметили, что религиозное разнообразие следует воспринимать как богатство, фокусируясь на общих ценностях разных религий, а не на их различиях.

Было подчеркнуто, что гармония между религиями необходима для устранения конфликтов, основанных на стереотипах, нетерпимости и недопонимании.

Также подчеркивалась роль Азербайджана как примера страны, где ценятся межрелигиозное согласие, толерантность и уважение к духовным и культурным ценностям. Участники конференции отметили значимость диалога, взаимопонимания и защиты прав всех религиозных общин для обеспечения стабильности и мира.