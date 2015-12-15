Мечеть "Гейдар" открылась для ежедневных молитв

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Мечеть "Гейдар", расположенная на территории Бинагадинского района города Баку, открылась для ежедневных молитв.

Об этом Report сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК), ректор Бакинского исламского университета, председатель комплекса мечети "Гейдар" Гаджи Сабир Гасанли.

По его словам, в мечети совершаются ежедневные молитвы. Шиитским намазом руководит выпускник Бакинского исламского университета Гаджи Руфат Гараев, а имамом суннитов является Гаджи Хафиз Аббасов.

С.Гасанли также подчеркнул, что предстоятелями (имамами) на пятничных молитвах мечети будут казии и полномочные представители УМК.