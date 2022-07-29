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Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием

Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием В мечети "Абу-Бакр", расположенной на улице Ульви Буньядзаде в Наримановском районе Баку продолжатся восстановительно-укрепительные работы, стартовавшие в прошлом году.
Религия
29 июля 2022 г. 13:19
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием

В мечети "Абу-Бакр", расположенной на улице Ульви Буньядзаде в Наримановском районе Баку продолжатся восстановительно-укрепительные работы, стартовавшие в прошлом году.

Как передает Report, ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт" Исполнительной власти города Баку вновь объявило тендер на подготовку проектно-сметных документов в связи с восстановительно-укрепительными работами.

В соответствии с тендером, новые восстановительно-укрепительные работы будут проводиться как продолжение идущих в настоящее время работ. После завершения всех работ мечеть будет функционировать под названием "Джума-мечеть". Дата окончания работ не известна.

Напомним, что в прошлом году в связи с проведением восстановительно-укрепительных работ был подписан договор о закупке на 2 881,728 тыс. манатов. По информации, работы на указанную сумму уже подходят к концу.

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