Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием

В мечети "Абу-Бакр", расположенной на улице Ульви Буньядзаде в Наримановском районе Баку продолжатся восстановительно-укрепительные работы, стартовавшие в прошлом году.

В мечети "Абу-Бакр", расположенной на улице Ульви Буньядзаде в Наримановском районе Баку продолжатся восстановительно-укрепительные работы, стартовавшие в прошлом году.

Как передает Report, ООО "Бакинское городское капитальное строительство и ремонт" Исполнительной власти города Баку вновь объявило тендер на подготовку проектно-сметных документов в связи с восстановительно-укрепительными работами.

В соответствии с тендером, новые восстановительно-укрепительные работы будут проводиться как продолжение идущих в настоящее время работ. После завершения всех работ мечеть будет функционировать под названием "Джума-мечеть". Дата окончания работ не известна.

Напомним, что в прошлом году в связи с проведением восстановительно-укрепительных работ был подписан договор о закупке на 2 881,728 тыс. манатов. По информации, работы на указанную сумму уже подходят к концу.