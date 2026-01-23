Лидеры религиозных конфессий Азербайджана поздравили президента

Члены Консультативного совета религиозных конфессий Азербайджана поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с присуждением международной "Премии Заида за человеческое братство".

Как сообщает Report, в поздравлении подчеркнуто, что образцовая модель межрелигиозного сотрудничества, мультикультурализма и межконфессионального взаимопонимания Азербайджана получает признание во всем мире.

Поздравительное письмо подписали председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, епископ Бакинский и Азербайджанский Русской Православной Церкви Алексий, ординарий Апостольской префектуры Римско-Католической Церкви в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, Председатель Албано-Удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, председатель религиозной общины евреев-сефардов в Баку Замир Исаев.