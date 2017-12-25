Католики всего мира отмечают праздник Рождества Христова

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Католики всего мира, а также протестанты, англикане и ряд православных, следующие Григорианскому календарю, отмечают 25 декабря Рождество Христово.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане.

Ее возглавил Папа Римский Франциск, рождественская месса транслировалась в прямом эфире телевидения Италии и ряда других стран. При этом, как сообщили в недавно реформированном по инициативе понтифика ватиканском медиацентре, съемка велась при помощи новой экспериментальной технологии высокого разрешения, чтобы "дать возможность верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя". Центральным событием католического Рождества является обращение главы Римско-католической церкви "Урби ет Орби" ("Миру и граду"), с которым Франциск выступит 25 декабря в полдень (14:00 мск). Как правило, помимо возвещения радости Рождества понтифик затрагивает острые вопросы современности.

Только католиков в мире насчитывается 1 млрд и 200 млн человек. Помимо основных католических стран разные по величине католические общины есть в других государствах, включая арабские и азиатские.