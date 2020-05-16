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Как нужно выносить фитру в Рамазан?

Как нужно выносить фитру в Рамазан?

Сумма фитры на Рамазан для каждого человека равноценна стоимости двух килограммов пшеницы, ячменя, риса, изюма и других продуктов. 

Об этом Report заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа, религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли. 

По его словам, сумма регулируется рыночными ценами: "Управление мусульман Кавказа условно определило сумму в размере 10-15 манатов. Эта сумма может быть меньше или больше в зависимости от достатка семьи. Сумма фитры должна рассчитываться на каждого члена семьи. До совершения праздничного намаза нужно передать фитру нуждающимся". 

Отметим, что согласно фетве Управления мусульман Кавказа, праздник Рамазан будет отмечаться в стране 24 мая.

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