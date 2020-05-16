​Как будет совершен праздничный намаз на Рамазан?

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В связи с пандемией коронавируса людям не разрешено собираться на праздничный намаз по случаю Рамазана.

Об этом Report заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа, религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли.

По его словам, праздничный намаз будет совершаться верующими в своих домах, то есть в индивидуальном порядке. "Праздничный намаз с верующими в мечетях совершаться не будет. Все обряды в Гядр геджелери совершались в режиме онлайн, однако намаз не может быть совершен онлайн. Каждый совершает намаз в индивидуальном порядке. В день праздника может быть организован выход в онлайн-эфир в целях донесения до людей вопросов шариата и философии праздника".

Религиозный деятель отметил, что праздничный намаз может быть совершен после восхода солнца и до полуденного азана: "Самое подходящее, благодатное время для совершения праздничного намаза - это с восходом солнца, то есть в 08:00 или 09:00".

Отметим, что, согласно фетве Управления мусульман Кавказа, праздник Рамазан будет отмечаться 24 мая.