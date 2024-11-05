Илия II: Азербайджан поддерживает атмосферу международного сотрудничества и доверия

Проведение в Азербайджане ряда крупных международных мероприятий свидетельствует об успехах страны в создании и поддержании атмосферы международного сотрудничества и доверия.

Проведение в Азербайджане ряда крупных международных мероприятий свидетельствует об успехах страны в создании и поддержании атмосферы международного сотрудничества и доверия.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Католикоса-патриарха всея Грузии Илия II к участникам бакинского Глобального саммита религиозных лидеров.

"Грузия сердечно приветствует проведение климатической конференции COP29 в Азербайджане. Наша соседняя и дружественная страна, Республика Азербайджан, известна своими толерантными традициями и мультикультурными ценностями. По инициативе и поддержке президента Ильхама Алиева, страна становилась принимающей стороной не одного значительного глобального мероприятия по межцивилизационному и межрелигиозному диалогу, что явно свидетельствует об успехах Азербайджана в вопросе создания и обеспечения атмосферы международного взаимосотрудничества и доверия", - сказал он.

Он также выразил надежду на то, что бакинский Глобальный саммит религиозных лидеров будет результативным и позволит определить дальнейшие климатические ориентиры.