Ильхамия Рзаева: До оккупации в Джебраильском районе функционировало 5 мечетей

До оккупации в Джебраильском районе функционировало 5 мечетей.

Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева в рамках медиатура, организованного по следам президента в регион.

Она подчеркнула, что 28 октября президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети:

"Общая площадь мечети составит более 1530 кв. м. В двухэтажном здании мечети смогут одновременно молиться 615 человек, и мужчины и женщины".

Она отметила, что до оккупации в Джебраильском районе было более 40 святых мест, более 20 историко-архитектурных памятников:

"В период оккупации исторические и религиозные памятники в этом районе были уничтожены армянами. После освобождения наших земель азербайджанским государством проделана значительная работа по восстановлению историко-религиозных и культурных памятников Карабаха и Восточного Зангезура, а также по строительству новых. В этом контексте можно отметить мечеть, построенную в 2017 году в селе Джоджуг Марджанлы, которая аналогична Шушинской мечети".