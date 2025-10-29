Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ильхамия Рзаева: До оккупации в Джебраильском районе функционировало 5 мечетей

    Религия
    • 29 октября, 2025
    • 18:01
    Ильхамия Рзаева: До оккупации в Джебраильском районе функционировало 5 мечетей

    До оккупации в Джебраильском районе функционировало 5 мечетей.

    Как сообщает корреспондент Report из Джебраила, об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Ильхамия Рзаева в рамках медиатура, организованного по следам президента в регион.

    Она подчеркнула, что 28 октября президент Ильхам Алиев заложил фундамент Джебраильской городской мечети:

    "Общая площадь мечети составит более 1530 кв. м. В двухэтажном здании мечети смогут одновременно молиться 615 человек, и мужчины и женщины".

    Она отметила, что до оккупации в Джебраильском районе было более 40 святых мест, более 20 историко-архитектурных памятников:

    "В период оккупации исторические и религиозные памятники в этом районе были уничтожены армянами. После освобождения наших земель азербайджанским государством проделана значительная работа по восстановлению историко-религиозных и культурных памятников Карабаха и Восточного Зангезура, а также по строительству новых. В этом контексте можно отметить мечеть, построенную в 2017 году в селе Джоджуг Марджанлы, которая аналогична Шушинской мечети".

    Джебраильский район мечети
    Şöbə müdiri: İşğaldan əvvəl Cəbrayıl rayonunda 5 məscid olub

    Последние новости

    18:54

    Великобритания озвучила ключевые отрасли сотрудничества с Азербайджаном

    Бизнес
    18:52

    В соцсетях запущены страницы WUF13

    Внешняя политика
    18:48

    Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента Румынии

    Внешняя политика
    18:44

    Европейское космическое агентство запросит €1 млрд на создание военной спутниковой сети

    Другие страны
    18:42

    Спецпредставитель Путина выразил надежду на скорое прекращение войны в Украине

    Другие страны
    18:31

    Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета Украины

    В регионе
    18:28

    Мака Бочоришвили: Сложно ожидать объективной оценки от Брюсселя

    В регионе
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в судебно-правовой отрасли

    Происшествия
    18:10

    На "Советской" планируется сохранить 127 исторических зданий

    Внутренняя политика
    Лента новостей