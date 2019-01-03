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    Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится: 

    "Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас - всех православных христиан Азербайджана со священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

    Азербайджанская Республика, ставшая в современном мире одним из адресов мультикультурализма, обладает образцовым обществом, которое принимается как норма демократического сосуществования, прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах высокого гуманизма и терпимости.

    Православие в Азербайджане, где исторически представители различных религий и национальностей, как единая семья проживают в условиях мира и благополучия, является самой большой по численности христианской конфессией. С чувством удовлетворения хочу отметить, что сегодня православная христианская община, ставшая неотъемлемой частью нашего общества, вместе с представителями других религиозных убеждений, принимает активное участие в большой созидательной работе, осуществляемой во имя прогресса нашей республики, дальнейшего укрепления гражданской солидарности, вносит достойный вклад в развитие атмосферы межрелигиозного сотрудничества и доверия.

    Верю, что православная христианская община и впредь будет прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления нашего общего дома - Азербайджана.

    Дорогие соотечественники!

    Рождество, которое ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане, воплощает в себе обновление, чистоту, такие сокровенные чувства как милосердие и доброта. Еще раз поздравляю всех вас с этим светлым днем, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам – изобилия.

    С праздником!".

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