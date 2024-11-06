Ибрагим Негм: Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем

Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем.

Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем.

Как сообщает Report, данное мнение выразил главный советник генерального муфтия Египта Ибрагим Негм во второй день Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

Он призвал религиозных лидеров объединить усилия и предпринять практические шаги:

"После этого саммита у каждого из нас будет "домашнее задание". Мы должны взять на себя ответственность и приложить усилия для решения проблем, с которыми сталкивается наша планета".

По словам Негма, на протяжении всей истории человечество сталкивалось с большими проблемами, и именно религия указывала пути их решения.