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Ибрагим Негм: Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем

Ибрагим Негм: Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем.
Религия
6 ноября 2024 г. 10:30
Ибрагим Негм: Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем

Индивидуальная деятельность религиозных лидеров не принесет пользы в решении глобальных проблем.

Как сообщает Report, данное мнение выразил главный советник генерального муфтия Египта Ибрагим Негм во второй день Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

Он призвал религиозных лидеров объединить усилия и предпринять практические шаги:

"После этого саммита у каждого из нас будет "домашнее задание". Мы должны взять на себя ответственность и приложить усилия для решения проблем, с которыми сталкивается наша планета".

По словам Негма, на протяжении всей истории человечество сталкивалось с большими проблемами, и именно религия указывала пути их решения.

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Версия на английском языке Egyptian cleric: Individual efforts of religious leaders won't solve global issues
Версия на азербайджанском языке Misirli din xadimi: Dini liderlərin fərdi fəaliyyəti qlobal problemlərin həllində faydalı olmayacaq

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