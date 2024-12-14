Гюндюз Исмаилов: В Азербайджане встречаются попытки политизировать религию

В Азербайджане отмечаются попытки использовать религию в политических целях, провоцировать межконфессиональную рознь и подрывать основы традиционного ислама.

В Азербайджане отмечаются попытки использовать религию в политических целях, провоцировать межконфессиональную рознь и подрывать основы традиционного ислама.

Как сообщает южное бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов.

Он отметил, что в настоящее время религиозная ситуация в Азербайджане остается стабильной.

"Мы не сталкиваемся с серьезными угрозами в религиозной сфере ни с точки зрения религиозной идеологии, ни в контексте общественно-национальной безопасности. Однако, к сожалению, есть определенные аспекты, вызывающие беспокойство. В частности, это попытки политизации религии, разжигания межконфессиональной розни и ослабления традиционного ислама," – сказал зампред.

Исмаилов также указал на необходимость расширения деятельности по пропаганде государственно-религиозных отношений и усилению религиозного просвещения.