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Гюндюз Исмаилов: Добровольцы могут сдать кровь в 40 пунктах по всей стране

Гюндюз Исмаилов: Добровольцы могут сдать кровь в 40 пунктах по всей стране Гюндюз Исмаилов: Добровольцы могут сдать кровь в 40 пунктах по всей стране
Религия
5 июля 2025 г. 10:34
Гюндюз Исмаилов: Добровольцы могут сдать кровь в 40 пунктах по всей стране

Сегодня акция по добровольной сдаче крови пройдет примерно в 40 пунктах по всей стране.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил зампредседателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов в Институте теологии.

Он напомнил, что организация подобных акций в день Ашура давно стало традицией в Азербайджане.

"В этом году впервые организуется акция по сдачи крови на освобожденных от оккупации территориях. Включение в список пунктов сдачи крови мечетей в Шуше и Агдаме является поводом для гордости и имеет символическое значение", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Sədr müavini: İldən-ilə qanvermə aksiyasına qoşulanların sayında artım hiss olunur

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