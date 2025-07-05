Гюндюз Исмаилов: Добровольцы могут сдать кровь в 40 пунктах по всей стране

Гюндюз Исмаилов: Добровольцы могут сдать кровь в 40 пунктах по всей стране

Сегодня акция по добровольной сдаче крови пройдет примерно в 40 пунктах по всей стране.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил зампредседателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов в Институте теологии.

Он напомнил, что организация подобных акций в день Ашура давно стало традицией в Азербайджане.

"В этом году впервые организуется акция по сдачи крови на освобожденных от оккупации территориях. Включение в список пунктов сдачи крови мечетей в Шуше и Агдаме является поводом для гордости и имеет символическое значение", - сказал он.