Госкомитет прокомментировал приостановление строительства мечети в Шамкирском районе

"Ни один житель села Заям не обращался в госкомитет в связи с разрешением на строительство мечети на своем дворовом участке или долевой земле".

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с религиозными организациями прокомментировал приостановление строительства мечети в Шамкирском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе государственного комитета, до сегодняшнего дня в госкомитет не поступало заявление в связи с разрешением на строительство мечети в селе Заям Шамкирского района и выделением земельного участка для этого: "В то же время ни один житель села Заям не обращался в индивидуальном порядке в госкомитет в связи с разрешением на строительство мечети на своем дворовом участке или долевой земле. Поэтому местные органы власти законно приостановили строительство".

Согласно информации государственного комитета, строительство любого объекта, в том числе религиозного назначения должно проводиться на основании действующего законодательства. Строительство объектов религиозного назначения или реконструкция (капитальный ремонт) существующих подобных объектов должно проводиться в соответствии с нормативными документами".

В сообщении говорится, что до сегодняшнего дня государственные структуры не ставили никаких ограничений для строительства молельных домов в стране. Наоборот, государство всегда оказывало поддержку их строительству и реконструкции. За последние 10 лет по распоряжениям и поручениям президента Ильхама Алиева в стране построены или реконструированы и переданы в пользование верующим десятки мечетей.

Факт приостановления строительства мечети в селе Заям Шамкирского района расследуется соответствующими структурами".