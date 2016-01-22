​Госсоветник: Отношения между суннитами и шиитами в Азербайджане удивляют даже европейцев

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Сегодня отношения между суннитами и шиитами в Азербайджане в религиозной плоскости удивляют даже европейцев".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, председатель Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, академик Камал Абдуллаев.

По его словам, европейцы стали свидетелями самых напряженных фаз отношений между суннитами и шиитами в Европе и арабских странах: "Это проявляется и в происходящих в мире отношениях между странами. Одновременное совершение в Азербайджане намаза суннитами и шиитами в мечети является уникальным и неповторимым примером. Каждый гостящий в Азербайджане европеец удивляется царящей здесь атмосфере толерантности и придает этому важное значение. Когда рядом с нами на улице проходит еврей в национальном головном уборе или же католик, никто не придает этому значения и не смотрит с удивлением. Сталкиваясь с этим в Азербайджане, европейцы на самом деле удивляются. Данное явление является образцом модели, которую Азербайджан может представить миру".