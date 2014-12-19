Госкомитет высказал точку зрения по поводу применения в Азербайджане единого графика намаза

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Государственный комитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) не вмешивается в вопросы, связанные с шариатом. Как определение времени намаза, так и определение дня и времени праздничных намазов находится в непосредственной компетенции Управления мусульман Кавказа (УМК)".

Об этом Report заявили в пресс-службе комитета.

В структуре добавили, что госкомитет считает целесообразным соблюдение по всей стране принятого Управлением мусульман Кавказа времени намаза и строит свою деятельность в этом направлении.