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    Госкомитет высказал точку зрения по поводу применения в Азербайджане единого графика намаза

    ГКРРС считает целесообразным соблюдение по всей стране принятого УМК времени намаза

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Государственный комитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) не вмешивается в вопросы, связанные с шариатом. Как определение времени намаза, так и определение дня и времени праздничных намазов находится в непосредственной компетенции Управления мусульман Кавказа (УМК)".

    Об этом Report заявили в пресс-службе комитета.

    В структуре добавили, что госкомитет считает целесообразным соблюдение по всей стране принятого Управлением мусульман Кавказа времени намаза и строит свою деятельность в этом направлении.

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