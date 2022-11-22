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Госкомитет: Восстановление мечети Юхары Гевхарага близится к завершению

Госкомитет: Восстановление мечети Юхары Гевхарага близится к завершению Восстановление мечети Юхары Гевхарага в Шуше близится к завершению.
Религия
22 ноября 2022 г. 12:38
Госкомитет: Восстановление мечети Юхары Гевхарага близится к завершению

Восстановление мечети Юхары Гевхарага в Шуше близится к завершению.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сайяд Салахлы.

Он напомнил, что в период оккупации армяне разрушили 63 из 65 азербайджанских мечетей: "Относящиеся к Исламу атрибуты и знаки были полностью уничтожены. Мы не только восстанавливаем мечети, но и возвращаем этим местам поклонения их прежний облик".

Первый заместитель председателя Госкомитета отметил, что восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях начались давно: "Восстановление мечети Юхары Гевхарага близится к завершению, продолжаются восстановительные работы в мечетях Ашагы Гевхарага, Саатлы и других. В Шуше проводятся обширные реставрационные работы. Помимо восстановления прежнего облика Шуши, формируется новый облик города. Восстановление Шуши, восстановление наших мечетей, религиозных памятников является одним из основных приоритетов".

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Версия на английском языке State Committee: Restoration of Yukhari Govhar Aga Mosque nearing completion
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Yuxarı Gövhər Ağa məscidinin bərpası yekunlaşmaq üzrədir"

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