Госкомитет: Восстановление мечети Юхары Гевхарага близится к завершению

Восстановление мечети Юхары Гевхарага в Шуше близится к завершению.

Восстановление мечети Юхары Гевхарага в Шуше близится к завершению.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Сайяд Салахлы.

Он напомнил, что в период оккупации армяне разрушили 63 из 65 азербайджанских мечетей: "Относящиеся к Исламу атрибуты и знаки были полностью уничтожены. Мы не только восстанавливаем мечети, но и возвращаем этим местам поклонения их прежний облик".

Первый заместитель председателя Госкомитета отметил, что восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях начались давно: "Восстановление мечети Юхары Гевхарага близится к завершению, продолжаются восстановительные работы в мечетях Ашагы Гевхарага, Саатлы и других. В Шуше проводятся обширные реставрационные работы. Помимо восстановления прежнего облика Шуши, формируется новый облик города. Восстановление Шуши, восстановление наших мечетей, религиозных памятников является одним из основных приоритетов".