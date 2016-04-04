Глава Управления мусульман Кавказа посетит Турцию

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде отправится 5 апреля с рабочим визитом в Турцию, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу УМК.

Целью визита является участие главы Управления в 19-ом Евразийском экономическом саммите в Стамбуле.

В поездке А.Пашазаде будут сопровождать Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, ординатор Римской католической церкви в Баку Владимир Фекете, глава религиозной общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев.