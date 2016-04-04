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    Глава Управления мусульман Кавказа посетит Турцию

    Целью визита является участие главы Управления в 19-ом Евразийском экономическом саммите в Стамбуле

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде отправится 5 апреля с рабочим визитом в Турцию, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу УМК.

    Целью визита является участие главы Управления в 19-ом Евразийском экономическом саммите в Стамбуле.

    В поездке А.Пашазаде будут сопровождать Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, ординатор Римской католической церкви в Баку Владимир Фекете, глава религиозной общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев.

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