Глава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга

В американском городе Прово, штат Юта состоялась встреча между межконфессиональной делегацией во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде и студентами, а также преподавательским коллективом престижного

В американском городе Прово, штат Юта состоялась встреча между межконфессиональной делегацией из Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде и студентами, а также преподавательским коллективом престижного Университета Бригама Янга.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

Напомним, что в делегации представлены исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Ряван Гасанов, зампредседателя Госкомитента по работе с религиозными структурами Сахиб Нагиев, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель Албано-удинской христианский религиозной общины Роберт Мобили, апостольский префект Римско-Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете и др.