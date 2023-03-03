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Глава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга

Глава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга В американском городе Прово, штат Юта состоялась встреча между межконфессиональной делегацией во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде и студентами, а также преподавательским коллективом престижного
Религия
3 марта 2023 г. 07:13
Глава УМК встретился в США с представителями Университета Бригама Янга

В американском городе Прово, штат Юта состоялась встреча между межконфессиональной делегацией из Азербайджана во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде и студентами, а также преподавательским коллективом престижного Университета Бригама Янга.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

Напомним, что в делегации представлены исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Ряван Гасанов, зампредседателя Госкомитента по работе с религиозными структурами Сахиб Нагиев, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев, председатель Албано-удинской христианский религиозной общины Роберт Мобили, апостольский префект Римско-Католической Церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQMİ rəhbərliyi ABŞ-ın Brigham Young Universitetinin nümayəndələri ilə görüşüb

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