    Глава УМК отметил роль религиозных деятелей во время Второй Карабахской войны

    Религия
    • 24 сентября, 2025
    • 11:43
    Глава УМК отметил роль религиозных деятелей во время Второй Карабахской войны

    В ходе Отечественной войны осенью 2020 года религиозные деятели в Азербайджане достойно выполняли свои духовные обязанности.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде на совместном заседании УМК и религиозных конфессий, посвященном 5-й годовщине Дня памяти.

    Он отметил, что представители разных конфессий участвовали в похоронах шехидов без различий, а главы религиозных общин активно работали для донесения правды о Второй Карабахской войне до мировой общественности, разоблачая дезинформацию и военные преступления армянской стороны.

    По словам Пашазаде, президент Ильхам Алиев в своем выступлении в Шуше высоко оценил вклад духовенства в Победу в Карабахе.

    "Сегодня все религиозные общины страны вместе чтят память павших и заботятся о семьях шехидов, что является важной частью азербайджанской модели единства и мультикультурализма", - сказал он.

