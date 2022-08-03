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Глава Албано-удинской религиозной общины: Вернулись истинные хозяева этих земель

Глава Албано-удинской религиозной общины: Вернулись истинные хозяева этих земель "Основная цель посещения религиозных памятников на наших освобожденных территориях в том, чтобы Дома Божьи, являющиеся также нашим культурным наследием, не пребывали в запустении. За период, насчитывающий почти 200 лет, армяне присвоили себе эти места. Ду
Религия
3 августа 2022 г. 14:39
Глава Албано-удинской религиозной общины: Вернулись истинные хозяева этих земель

"Основная цель посещения религиозных памятников на наших освобожденных территориях в том, чтобы Дома Божьи, являющиеся также нашим культурным наследием, не пребывали в запустении. За период, насчитывающий почти 200 лет, армяне присвоили себе эти места. Думаю, отчасти это произошло из-за того, что мы упустили момент, когда они начали заявлять на эти земли свои права, не придавали значения этому, а также из-за нашего гуманного отношения к ним".

Об этом в беседе с сотрудником Карабахского бюро Report сказал председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили.

По его словам, армяне без всякого зазрения совести присваивали исторические памятники, принадлежащие Азербайджану и азербайджанскому народу: "Они даже пытались переделать наши исторические памятники, чтобы выдать за свои. Нужно открыто признать, что в определенной степени им это удалось. Но сколько бы они ни пытались, полностью фальсифицировать историю не смогли".

По словам председателя общины, Дом Божий не должен пребывать в запустении: "Эти церкви, храмы - это все наше наследие. Они никак не связаны с армянами. Некогда мы делились тем, что имели, с армянами. Но они решили, что могут присвоить и эти земли, и эти храмы. Но слава Всевышнему, истинные хозяева этих мест вернулись. Азербайджан, которому эти земли принадлежат испокон веков, по праву является и наследником этих памятников, мы же - религиозные наследники".

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Версия на английском языке Alban-Udi Christian Religious Community: "Real owners of these places are back"
Версия на азербайджанском языке Alban-Udi Xristian Dini İcmasının sədri: "İndi buraların əsl sahibləri gəlib"

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