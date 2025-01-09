О нас

Генсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана

Генсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации - депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Фазиль Мустафа, Джаваншир Пашазаде и Рашад Махмудов посетили Саудовскую Аравию по приглашению председателя Консуль
Религия
9 января 2025 г. 20:03
Генсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации - депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Фазиль Мустафа, Джаваншир Пашазаде и Рашад Махмудов находятся с визитом в Саудовской Аравии по приглашению председателя Консультативного совета шейха Мухаммеда бин Абдуллы аль Аш-Шейха.

Об этом Report сообщили в УМК.

В рамках визита 8 января Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации встретились с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой в штаб-квартире организации в Джидде.

На встрече шейх-уль-ислам передал приветствия президента Ильхама Алиева генеральному секретарю ОИС.

А.Пашазаде подчеркнул, что Азербайджан стал членом ОИС в 1991 году, еще до распада Советского Союза, и что эти отношения, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сейчас укрепляются президентом Ильхамом Алиевым.

Генеральный секретарь ОИС отметил, что они всегда поддерживают позицию Азербайджана, и выразил удовлетворение успешным проведением COP29 и участием в Конференции.

Таха подчеркнул, что министерские встречи, проводимые организацией совместно с Азербайджаном, оказали особое влияние на укрепление эффективного сотрудничества, и что проведение 16-го саммита глав государств и правительств ОИС в Азербайджане в 2026 году является показателем доверия государств ОИС к нашей стране.

В конце встречи генеральный секретарь ОИС попросил шейх-уль-ислама передать его приветствия президенту Ильхаму Алиеву. А.Пашазаде пригласил Х.И.Таху посетить нашу страну.

Отметим, что визит делегации во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в Саудовскую Аравию продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоİƏT-in Baş katibi: Azərbaycanın mövqeyini daim dəstəkləyirik

Экслюзивные новости

Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi