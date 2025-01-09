Генсек ОИС: Мы всегда поддерживаем позицию Азербайджана

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации - депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Фазиль Мустафа, Джаваншир Пашазаде и Рашад Махмудов посетили Саудовскую Аравию по приглашению председателя Консуль

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации - депутаты Милли Меджлиса Самед Сеидов, Фазиль Мустафа, Джаваншир Пашазаде и Рашад Махмудов находятся с визитом в Саудовской Аравии по приглашению председателя Консультативного совета шейха Мухаммеда бин Абдуллы аль Аш-Шейха.

Об этом Report сообщили в УМК.

В рамках визита 8 января Аллахшукюр Пашазаде и члены делегации встретились с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрагимом Тахой в штаб-квартире организации в Джидде.

На встрече шейх-уль-ислам передал приветствия президента Ильхама Алиева генеральному секретарю ОИС.

А.Пашазаде подчеркнул, что Азербайджан стал членом ОИС в 1991 году, еще до распада Советского Союза, и что эти отношения, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сейчас укрепляются президентом Ильхамом Алиевым.

Генеральный секретарь ОИС отметил, что они всегда поддерживают позицию Азербайджана, и выразил удовлетворение успешным проведением COP29 и участием в Конференции.

Таха подчеркнул, что министерские встречи, проводимые организацией совместно с Азербайджаном, оказали особое влияние на укрепление эффективного сотрудничества, и что проведение 16-го саммита глав государств и правительств ОИС в Азербайджане в 2026 году является показателем доверия государств ОИС к нашей стране.

В конце встречи генеральный секретарь ОИС попросил шейх-уль-ислама передать его приветствия президенту Ильхаму Алиеву. А.Пашазаде пригласил Х.И.Таху посетить нашу страну.

Отметим, что визит делегации во главе с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в Саудовскую Аравию продолжается.