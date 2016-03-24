​Gallup: в Азербайджане мало знают о главе Римско-католической церкви

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск оказался популярнее всех мировых политиков.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gallup International.

Так, индекс понтифика (разница между положительными и отрицательными оценками) составил +41. У президента США Барака Обамы этот показатель достигает +30, у канцлера ФРГ Ангелы Меркель +13, у премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона +10, у президента Франции Франсуа Олланда +6.

В хорошем отношении к Папе признались 85 процентов опрошенных католиков, 65 процентов иудеев, более половины протестантов и большинство атеистов.

Лучше всего, согласно данным опроса, к понтифику относятся на Филиппинах. Там о своих симпатиях к Франциску заявили 93 процента респондентов. Менее всего понтифик популярен в Тунисе, Турции и Алжире. В свою очередь опрошенные в Азербайджане признались, что мало знают о главе Римско-католической церкви.