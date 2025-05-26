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Эксперт ООН: В европейских медиа имеются негативные стереотипы о мусульманских женщинах

Эксперт ООН: В европейских медиа имеются негативные стереотипы о мусульманских женщинах 15:47
Религия
26 мая 2025 г. 16:18
Эксперт ООН: В европейских медиа имеются негативные стереотипы о мусульманских женщинах

В европейских СМИ существуют негативные стереотипы о мусульманских женщинах.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор международного права, эксперт ООН Бахиджа Джамал на панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия в центре внимания: Разоблачение предвзятости, разрушение стигм", проходящей в Баку.

Эксперт включила в свое выступление презентацию, отражающую негативные новости и фотографии о женщинах, опубликованные в некоторых СМИ.

По ее словам, преобладающие в медиа негативные стереотипы о мусульманских женщинах способствуют распространению исламофобии.

"На фотографиях, представленных в презентации, есть явное преувеличение. Выставление женщин в таком свете вовсе не приветствуется. Также вызывает сожаление, что голос мусульманских женщин не слышен в медиа-пространстве (Европы)", - сказала Джамал.

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Версия на английском языке UN expert: Negative stereotypes about women exist in European media
Версия на азербайджанском языке BMT-nin eksperti: Avropa mediasında qadınlar haqqında mənfi stereotiplər mövcuddur

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