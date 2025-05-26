Эксперт ООН: В европейских медиа имеются негативные стереотипы о мусульманских женщинах

В европейских СМИ существуют негативные стереотипы о мусульманских женщинах.
Как сообщает Report, об этом заявила профессор международного права, эксперт ООН Бахиджа Джамал на панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия в центре внимания: Разоблачение предвзятости, разрушение стигм", проходящей в Баку.
Эксперт включила в свое выступление презентацию, отражающую негативные новости и фотографии о женщинах, опубликованные в некоторых СМИ.
По ее словам, преобладающие в медиа негативные стереотипы о мусульманских женщинах способствуют распространению исламофобии.
"На фотографиях, представленных в презентации, есть явное преувеличение. Выставление женщин в таком свете вовсе не приветствуется. Также вызывает сожаление, что голос мусульманских женщин не слышен в медиа-пространстве (Европы)", - сказала Джамал.