Эксперт ООН: В европейских медиа имеются негативные стереотипы о мусульманских женщинах

15:47

В европейских СМИ существуют негативные стереотипы о мусульманских женщинах.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор международного права, эксперт ООН Бахиджа Джамал на панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия в центре внимания: Разоблачение предвзятости, разрушение стигм", проходящей в Баку.

Эксперт включила в свое выступление презентацию, отражающую негативные новости и фотографии о женщинах, опубликованные в некоторых СМИ.

По ее словам, преобладающие в медиа негативные стереотипы о мусульманских женщинах способствуют распространению исламофобии.

"На фотографиях, представленных в презентации, есть явное преувеличение. Выставление женщин в таком свете вовсе не приветствуется. Также вызывает сожаление, что голос мусульманских женщин не слышен в медиа-пространстве (Европы)", - сказала Джамал.