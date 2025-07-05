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Директор: В утренние часы около 400 доноров сдали кровь

Директор: В утренние часы около 400 доноров сдали кровь В утренние часы около 400 доноров сдали кровь
Религия
5 июля 2025 г. 11:25
Директор: В утренние часы около 400 доноров сдали кровь

В рамках республиканской акции по сдаче крови ко дню Ашура в Азербайджане добровольно сдали кровь, по данным на утренние часы, 362 человека.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал Исполнительный директор Республиканского банка крови Эльхан Нагиев во время акции по сдаче крови, проходящей в Управлении мусульман Кавказа.

Он отметил, что в общей сложности сдано 162,9 литра крови.

"В этом году акция организована в 30 городах и районах страны в 38 пунктах, включая 22 мечети и святыни, а также 15 медицинских учреждений", - отметил он.

Исполнительный директор также отметил активность участников.

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Версия на азербайджанском языке Direktor: Saat 10:00-a qədər 400-ə yaxın donor qan verib

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