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Члены албано-удинской христианской общины посетили Гадрут

Члены албано-удинской христианской общины посетили Гадрут Члены албано-удинской христианской общины в очередной раз посетили освобожденные от оккупации территории.
Религия
3 августа 2022 г. 12:38
Члены албано-удинской христианской общины посетили Гадрут

Члены албано-удинской христианской общины в очередной раз посетили освобожденные от оккупации территории.

Как передает карабахское бюро Report, члены общины посетили церковь "Белый крест" в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Во время посещения члены общины прочитали молитвы за за упокой души военнослужащих-героев, ставших шехидами за освобождение азербайджанских земель.

Члены общины провели в церкви религиозный обряд, разожгли свечи.

Мероприятие было организовано Госкомитетом по работе с религиозными структурами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlban-Udi Xristian Dini İcmasının üzvləri Hadruta səfər ediblər

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