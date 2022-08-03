Члены албано-удинской христианской общины посетили Гадрут

Члены албано-удинской христианской общины в очередной раз посетили освобожденные от оккупации территории.

Члены албано-удинской христианской общины в очередной раз посетили освобожденные от оккупации территории.

Как передает карабахское бюро Report, члены общины посетили церковь "Белый крест" в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Во время посещения члены общины прочитали молитвы за за упокой души военнослужащих-героев, ставших шехидами за освобождение азербайджанских земель.

Члены общины провели в церкви религиозный обряд, разожгли свечи.

Мероприятие было организовано Госкомитетом по работе с религиозными структурами.