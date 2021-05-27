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Член Совета казиев УМК: Пятничные молитвы будут совершаться поочередно

Член Совета казиев УМК: Пятничные молитвы будут совершаться поочередно “Почти два года мечети закрыты из-за пандемии. Соответствующим решением Оперативного штаба при Кабинете министров с 10 июня деятельность мест поклонения будет восстановлена при условии, что общее количество молящихся не будет превышать 50 человек. Это реш
Религия
27 мая 2021 г. 15:19
Член Совета казиев УМК: Пятничные молитвы будут совершаться поочередно
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“Почти два года мечети закрыты из-за пандемии. Соответствующим решением Оперативного штаба при Кабинете министров с 10 июня деятельность мест поклонения будет восстановлена при условии, что общее количество молящихся не будет превышать 50 человек. Это решение порадовало всех верующих".

Об этом Report сказал член Совета казиев Управления мусульман Кавказа Гаджи Сурхай.

Гаджи Сурхай сказал, что совершение намаза с ограниченным числом верующих воспринимается положительно:

"Это не значит, что 50 человек будут совершать намаз одновременно. Люди смогут совершать намаз поочередно и поэтапно в масках и с соблюдением правил социальной дистанции. Пятничные молитвы будут совершаться поочередно".

По мнению представителя УМК, на сегодняшний день число в 50 человек удовлетворительно: "Со вчерашнего дня согласно рекомендациям председателя УМК в мечетях страны начались необходимые работы. Мечети и так всегда чистые, но будут вновь вычищены. Пришедшие в мечети на молитву люди будут пользоваться медмасками, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться медицинским спиртом", - добавил он.

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Версия на английском языке CMO says Friday prayers to be held alternately
Версия на азербайджанском языке QMİ Qazılar Şurasının üzvü: "Məscidlərdə Cümə namazları növbəli qılınacaq"

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