Состояние здоровья находящихся в хадже азербайджанских паломников хорошее - ФОТО

Состояние здоровья азербайджанских паломников, находящихся в хадже в Саудовской Аравии, хорошее.
Как сообщает Report, находящиеся в Мекке паломники 9 августа поднимутся на гору Арафат.
11 августа все паломники принесут в жертву жертвенных животных. 11-12-13 августа состоится обряд побивания шайтана камнями.
22-26 августа начнется процесс возвращения паломников в Азербайджан. Для паломников выделено 6 самолетов национальной авиакомпании AZAL.
Отметим, что в этом году была выделена квота в 1400 человек (в прошлом году 1440) для азербайджанских паломников. Цена на совершение хаджа в этом году для азербайджанских паломников составила 4225 долларов (в прошлом году 4150).
Samirə AbdullayevaАвтор новости