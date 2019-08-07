Состояние здоровья находящихся в хадже азербайджанских паломников хорошее - ФОТО

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Состояние здоровья азербайджанских паломников, находящихся в хадже в Саудовской Аравии, хорошее.

Как сообщает Report, находящиеся в Мекке паломники 9 августа поднимутся на гору Арафат.

11 августа все паломники принесут в жертву жертвенных животных. 11-12-13 августа состоится обряд побивания шайтана камнями.

22-26 августа начнется процесс возвращения паломников в Азербайджан. Для паломников выделено 6 самолетов национальной авиакомпании AZAL.

Отметим, что в этом году была выделена квота в 1400 человек (в прошлом году 1440) для азербайджанских паломников. Цена на совершение хаджа в этом году для азербайджанских паломников составила 4225 долларов (в прошлом году 4150).