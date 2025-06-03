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Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа

Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают основные обряды паломничества Хадж.
Религия
3 июня 2025 г. 20:15
Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают обряды Хаджа

Азербайджанские паломники сегодня вечером начинают основные обряды паломничества Хадж.

Об этом Report сообщил Вюсал Джахангири, руководитель отдела внешних связей УМК, руководитель электронной системы Хаджа.

"Кто желает, отправляется на тарвию. Примерно 50-60% наших паломников отправятся в Мину. Паломники, оставшиеся в Мекке, завтра ночью поднимутся на Арафат и послезавтра утром будут там. Наши паломники, отправившиеся на тарвию в Мину, прибудут на Арафат после утреннего намаза", - сказал представитель УМК.

В. Джахангири отметил, что все паломники будут на Арафате:

"День Арафат - это день перед праздником Курбан-байрам. Если паломник не побывает на Арафате, паломничество не считается совершенным. 9-го числа месяца Зульхиджа, то есть 5 июня, все паломники должны стоять на Арафате и совершать свои молитвы".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı zəvvarlar bu axşam Həcc ayinlərinə başlayırlar

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