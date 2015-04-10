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    По случаю Пасхи в православных храмах в Азербайджане состоятся праздничные богослужения

    ​В Баку будет доставлен Благодатный огонь

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля православные христиане отметят праздник Пасхи. Как сообщили Report в пресс-службе Бакинско-Азербайджанской епархии РПЦ, в ночь с 11 на 12 апреля в православных храмах Баку и регионов Азербайджана пройдут праздничные богослужения по случаю Пасхи. 

    В понедельник в кафедральном соборе Бакинско-Азербайджанской епархии состоится пасхальная вечерня и в собор будет доставлена частица Благодатного огня.

    Кроме того, на следующей неделе епархия намерена провести благотворительный Пасхальный праздник для детей.

    Отметим, что сегодня православные христиане отмечают Страстную пятницу, в связи с чем в азербайджанских церквях в 14:00 проходит вечерня с чином Выноса Плащаницы, а в 18:00  пройдет утреня Великой субботы с чином Погребения Плащаницы.

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