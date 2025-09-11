Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГ

Седьмое заседание Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в 2026 году в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ, решение было принято сегодня в Бишкеке в ходе шестого заседания.

Согласно информации, в завершении заседания председательство в совете было передано Управлению мусульман Кавказа. Кроме того, было решено, что седьмое заседание Совета состоится в Азербайджане в 2026 году.

По итогам мероприятия также были приняты резолюция "Единство уммы в исламе", "Международный призыв к предотвращению изменения климата, защите окружающей среды и решению экологических проблем", а также резолюции Комитета по фетвам.

Отметим, Азербайджан на мероприятии представил глава УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.