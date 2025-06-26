Азербайджан и Германия обсудили перспективы развития межрелигиозного диалога

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым встретилась с комиссаром Германии по религиозной свободе Томасом Рахелем.

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамином Мамедовым встретилась с комиссаром Германии по религиозной свободе Томасом Рахелем.

Как сообщает Report, во время встречи обсуждались перспективы развития межрелигиозного диалога и взаимного сотрудничества между двумя странами.

Председатель комитета подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение мирному сосуществованию различных религий и этнических групп, и рассказал об основных направлениях государственной политики в этой сфере.

Комиссар Германии по религиозной свободе Томас Рахель заявил, что внимание, уделяемое в Азербайджане религиозному разнообразию и межрелигиозной гармонии высоко ценится.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.