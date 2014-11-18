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    Аллахшюкюр Пашазаде награжден за вклад в сферу гуманизма

    Главе Управления Мусульман Кавказа, Шейх-уль-Исламу Аллахшюкюру Пашазаде вручено Дерево мира за вклад в сферу гуманизма

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Главе Управления Мусульман Кавказа, Шейх-уль-Исламу Аллахшюкюру Пашазаде вручено "Дерево мира" за вклад в сферу гуманизма. 

    Как сообщает Report, награда была вручена Шейх-уль-Исламу офисом-координатором проектов ОБСЕ в Баку и Национальной комиссией Азербайджана по делам ЮНЕСКО за деятельность духовного лидера мусульман Кавказа в сфере гуманизма, укрепления религиозной толерантности.

    Награда вручена в рамках завершения двухдневной международной конференции в Баку, посвященной религиозной толерантности, первым секретарем Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Гюнай Эфендиевой.

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