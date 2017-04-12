Аллахшюкюр Пашазаде: Мечеть, которую возведут в Джоджуг Марджанлы при поддержке и помощи главы государства, станет благом для нашего народа

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "В период, когда бушуют проявления экстремизма, ксенофобии, исламофобии, радикализма и терроризма на религиозной и национальной почве, глава Азербайджана Ильхам Алиев, опираясь на традиционное национальное, историческое наследие, выступает как глашатай общечеловеческих идей на глобальном уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа на проходящей в Баку международной конференции на тему "Исламская солидарность: гармония религиозного и культурного разнообразия".

Он отметил, что объявление года мультикультурализма и вслед за ним года исламской солидарности стало мудрой инициативой выступающего в XXI веке с особой миссией главы Азербайджана, неоценимым успехом для международного престижа страны.

Шейх-уль-ислам добавил, что если международные попытки не дадут результата, азербайджанский народ, поддерживающий миролюбивую политику президента страны, желающий решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, сам в состоянии восстановить справедливость.

Он отметил, что апрельский успех, которому исполнился год, яркий тому пример: "Аллах рехмет елесин всем нашим шехидам. Азербайджанская армия, ждущая приказа верховного главнокомандующего, водрузит флаг на всех оккупированных территориях. Мечеть, которую возведут в Джоджуг Марджанлы при поддержке и помощи главы государства, станет благом для нашего народа".