    Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом Ассоциации межрелигиозного форума G20 в США

    Религия
    • 05 октября, 2025
    • 12:37
    В рамках визита в штат Юта по приглашению общины Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Фонда Стирлинга председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Солт-Лейк-Сити с президентом Ассоциации межрелигиозного форума G20 Колом Дурхамом.

    Как сообщили Report в УМК, стороны на встрече выразили удовлетворение уровнем сотрудничества, основанного на взаимном доверии и общих целях.

    Отметив свое участие в Межрелигиозных форумах G20 как показатель высокого уважения к этой платформе и ее миротворческой деятельности, А.Пашазаде подчеркнул, что в современную эпоху, когда растут угрозы и опасности для жизни человека и существования человечества, традиция последних лет - Межрелигиозные форумы накануне встреч Большой двадцатки, вытекающие из необходимости усиления совместных усилий политических, общественных и религиозных лидеров и глобального диалога, стали эффективным практическим проявлением сотрудничества представителей государства и религии.

    Выразив искреннюю благодарность А.Пашазаде за активное и постоянное участие в работе межрелигиозных форумов, К. Дурхам подчеркнул, что опыт и авторитет шейхульислама на международной арене существенно повышают статус и доверие к мероприятиям, в которых он участвует. Кол Дурхам предоставил обширную информацию о реформах, предусмотренных в структуре Межрелигиозного форума G20.

    Стороны договорились об обмене информацией в процессе проведения реформ в структуре межрелигиозного форума.

    На встрече присутствовали исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, депутат Милли Меджлиса (парламент) Джаваншир Пашазаде и вице-президент Фонда Стирлинга Николь Стирлинг.

    Визит А.Пашазаде в США продолжается.

