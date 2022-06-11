Аллахшукюр Пашазаде встретился с представителем Русской православной церкви

11 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил могилу бывшего архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александра Ищеина на первой Аллее почетного захоронения, возложил вено

11 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде посетил могилу бывшего архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александра Ищеина на первой Аллее почетного захоронения, возложил венок и прочитал молитву за упокой его души.

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Затем в Управлении мусульман Кавказа состоялась встреча с представителем Русской православной церкви.

Аллахшукюр Пашазаде принял архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, прибывшего в Баку по случаю годовщины со дня смерти бывшего архиепископа Александра Ищеина, с которым побеседовал о вкладе отца Александра в атмосферу межрелигиозного братства и сотрудничества в Азербайджане, его роли в установлении дружественных отношений между двумя странами.

Обращаясь с приветственным словом к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, председатель УМК выразил надежду, что эти отношения и впредь будут продолжаться и развиваться.